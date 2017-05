"Twin Peaks Experience" al Vinile Club di Rosà

Sabato 6 maggio dalle 23.30 alle 4.30 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presentano l'evento musicale "Twin Peaks Experience" per la celebrazione di David Lynch e Mark Frost's 25 anni dopo dalla prima serie televisiva. In un locale addobato a tema per immergersi nella realtà cittadina di "Twin Peaks" si potranno degustare i drink e i coktail creati per l'occasione con alcune sorprese. In apertura di serata dalle 22 il live di Ekat Bork per la presentazione del suo ultimo album "Yasdyes". A seguire selezioni sonore per oltrepassare il varco tra realtà e altra dimensione. Prezzi con consumazione: 5 euro ridotto (se vestiti a tema) - 7 euro intero. Per partecipare all'evento in modo social ed ottenere la riduzione seguire la pagina www.facebook.com/events/1124748114302030/. Infoline: tutti i giorni dalle 10 alle 19 servizio clienti al numero 347.1601429.

