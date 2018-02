Tuyoutub - Il dj non c'è, quindi lo fai te

Ritorna il TUYOUTUB, il dj non c'è, la selezione musicale spetta a voi.

In consolle due computer collegati a Youtube, la levetta del mixer da spostare da una parte all'altra e via!

Preparatevi 3 pezzi di quelli che vi piacciono di più ballare e mettetevi in lista, per il vostro momento di gloria!

Per chi salirà in consolle una consumazione omaggio (fino all'una).

E verso mezzanotte poi ci sono gli arrosticini!

Organizzato da Bar Smeraldo e Spazio Nadir