"Tutti Frutti Tutti Giusti": macedonia musicale alla "Casa dei Gelsi"

Venerdì 17 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento musicale "Tutti Frutti Tutti Giusti" con i migliori successi degli anni '80-'90-2000 per un party esplosivo e colorato all'insegna del divertimento e dell'allegria. Dopo la cena cantata alle 20 insieme a Gianluca Indovino, si proseguirà con il dopocena. In console selezioni di Andrea Marchiorello e Max Bassano. Per informazioni o prenotazioni: 348.8819606 - 348.2258978 - 0424.561754

ELENCO DISCOTECHE