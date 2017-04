Tutte le serate latine nel vicentino dal 19 al 24 aprile

Da mercoledì 19 a lunedì 24 aprile numerosi gli appuntamenti con le serate latine in molti locali sul territorio berico tra salsa, bachata, merengue, kizomba e reggaeton-latino.

SERATA LATINO-AMERICANA. Ogni martedì alle 21.30 il locale "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa organizza la "Serata Latino-Americana" con balli di gruppo tra kizomba, salsa, bachata e merengue. Nel weekend ci sono in programma concerti di live band. Ingreso gratuito.

FIESTA LATINA. Ogni mercoledì alle 22.30 la Birreria Trenti di Pove del Grappa organizza la "Fiesta Latina" con la migliore musica latina e sudamericana con spettacolo, animazione e "taxi dancer". In console dj set by Frankie & Carlo Gheller. Ogni giovedì serata country. Ingresso libero con consumazione facoltativa.

NOCHE LATINA. Ogni mercoledì alle 21.30 il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina presenta l'evento "Noche Latina" per gli amanti dei balli caraibici e sudamericani con corsi gratuiti di ballo misto bachata, salsa, merengue e reggaeton. Animazione by Perez & Emy. In console selezione di Torito Dj. Ogni giovedì karaoke; tutti i venerdì e sabato la situazione dance con dj set; ogni domenica l'apericena musicale "Piperitivo". Ingresso libero.

BAILANDO LATINO. Ogni mercoledì dalle 22 alle 2 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina presenta l'evento "Bailando Latino" con musica latina a ritmo di salsa, kizomba, merengue, bachata domenicana, cumbia e reggaeton. In consolle suonerà dj Andreito. Ingresso libero.

OBSESION. Ogni mercoledì dalle 21 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza presenta l'evento musicale "Obsesion" per il nuovo format latino e reggaeton con le migliori hit del momento. In console suonerà Sama Dj. Ogni giovedì l'aperitivo-dopocena danzante "Speak English" e ogni domenica l'apericena musicale "Kitchen".

CORSI DI BALLO LATINO. Ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30 si svolgeranno lezioni di prova gratuita di salsa e bachata per principianti alla Birreria 2 Torri di Caldogno. Il programma prevede prima il corso di salsa alle 20.30 e poi alle 21.30 il corso di bachata. L'evento è organizzato da "Mipuertolibre" come punto di riferimento da cui partire per chi si affaccia al mondo del ballo.

„Ogni venerdì e sabato dalle 22.30 alle 4 il locale "Famiglia Latina" di Vicenza in via Divisione Folgore 20 presenta l'evento "Bachata & Salsa Party" per il weekend latino più caliente del capoluogo berico. Si ballerà bachata, salsa e kizomba con la migliore animazione del Veneto. In console si alterneranno i dj Josè e Omar. L'evento è organizzato da "Punto Latino". Ingresso riservato ai soci Asi.“

LATINOS UNIDOS IN TOUR. Luned 24 aprile dalle 23 alle 4 il locale "Loft" di Vicenza presenta l'evento musicale "Latinos Unidos In Tour" per il party latino alla moda del capoluogo berico tra salsa, bachata e reggaeton. In console suoneranno i dj Calle Ocho (Colombia), Omega El Oso (Colombia) e Josè (Rep. Dominicana) con la partecipazione speciale della scuola "Magik Dance Academy".

