Tutte le feste in discoteca a Vicenza e provincia: la guida per il weekend

Numerosi gli appuntamenti nelle discoteche e locali di Vicenza e provincia da venerdì 5 a domenica 7 maggio con vari party. In evidenza la chiusura della stagione invernale al "Nordest" di Caldogno con "One Night: All In White" e la serata funky-reggaeton-latina "Gasolina Latin Lover" a "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà. Nel prossimo weekend "Villa Bonin" aprirà il giardino estivo per l'Opening Summer Season (venerdì 12 e sabato 13 maggio).

PROGRAMMA DELLE SERATE NEL VICENTINO:

GASOLINA LATIN LOVER. Venerdì dalle 23 alle 4 la discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà organizza l'evento "Gasolina Latin Lover" per la nuova movida funky-reggaeton-latina del bassanese dedicata ai "latin lover" con energia, passione e un sound vibrante. Dalle 20.30 cena cantata insieme a Gianluca Indovino e dalle 23 dopocena musicale con Andrea Marchiorello e Max Bassano.

BLACK FRIDAY. Ogni venerdì dalle 22 alle 4 il locale "Cà di Dennis" a Vicenza presenta l'evento "Black Friday" per il venerdì hip hop-reggaeton-r&b più trendy del capolugo berico con i migliori successi old school & new school. In console il dj resident Mike con special guest Dj Tore. Ingresso omaggio entro le 24.

PIPER CAFFE' DANCE. Venerdì e sabato dalle 22 alle 2 il locale "Piper Caffè" di Altavilla Vicentina presenta il weekend musicale dance con i dj set di Marco Sella (venerdì) e Gino Vox (sabato) per selezioni commerciali-revival dagli anni '80-'90 ai giorni nostri. Tutte le domeniche grande appuntamento con l'apericena musicale "Piperitivo". Ingresso libero.

ONE NIGHT: ALL IN WHITE. Sabato dalle 22 alle 4 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'evento esclusivo "One Night: All in White" per la grande chiusura della stagione invernale con il "Dress Code" in bianco (1 drink in omaggio a tutti coloro che si presenteranno all'ingresso con un indumento in "white"). Main Room: Ray Jones (Hip Hop, Reggaeton, Trap), Matt Joe (Commerciale, Dance, Edm) e Nicola Lunardello (Reggaeton, Electro Latino). Second Room: LedBross (Techno, Minimal). Hosting the show by Marco Festa.

TWIN PEAKS EXPERIENCE. Sabato dalle 23.30 alle 4.30 la discoteca "Vinile Club" di Rosà presenta l'evento musicale "Twin Peaks Experience" per la celebrazione di David Lynch e Mark Frost's 25 anni dopo dalla prima serie televisiva. In un locale addobato a tema in stile "Twin Peaks" si potranno degustare i drink e i coktail creati per l'occasione. In apertura di serata dalle 22 il live di Ekat Bork per la presentazione del suo ultimo album "Yasdyes". A seguire selezioni sonore per oltrepassare il varco tra realtà e altra dimensione.

MIC TYSON FREESTYLE BATTLE 2017. Sabato dalle 17.30 alle 4 è in programma il "Mic Tyson Freestyle Battle 2017" presso il locale "K2 Music Place" di Vicenza con la conduzione della gara di freestyle da parte di Nitro Wilson e Dj MS. La giuria sarà composta da 4 special guest: Clementino -Shade - Ill Bosca - Mastafive. Anche il pubblico sarà determinante nel caso in cui le votazioni dei giudici non raggiungano una maggioranza. Alle 18 scatteranno le eliminatorie con una selezione di 8 partecipanti per la fase finale alle 22, quando entreranno in competizione le 8 teste di serie, tra cui Posaman e Debbit. Primo premio: 500 euro.

AFRO HIP HOP PARTY. Ogni domenica dalle 20 alle 3 il locale "Cà di Dennis" a Vicenza presenta l'evento "Afro Hip Hop Party" per la domenica più trendy del capolugo berico con i migliori successi della musica afro-beat. In console resident dj Mike. Aggiornamenti on line sulla pagina www.facebook.com/CA.DI.DENNIS.LEGACY/?fref=ts. Ingresso omaggio entro le 24.

OPENING SUMMER SEASON VILLA BONIN. Venerdì 12 e sabato 13 maggio dalle 22.30 alle 5 la discoteca "Villa Bonin" di Vicenza presenta l'evento "Opening Summer Season" per la grande apertura della stagione estiva con cena e dopocena musicale nel giardino "El Cielo Summer Garden". Dinner Live: Jeikos & Laura Ivan Quartet e Francesco Capodacqua. Dj resident: Andrea Bozzi, Matteo Favaretto, Roberto Visona, Nicola Bozzetto, Gianmaria Veronese. Vocalist e Performer: Thorn e Chiara Giorgianni.

