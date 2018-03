TRASH NIGHT!



La musica trash che tanto odiate ma che tanto vi fa divertire torna allo Smeraldo.



Dinozer Tapez il dj che non ti aspetti ha preparato per voi una selezione musicale da paura!!



Ragazzi, voi che "noi non siamo stanchi" e "metti l´ultimo" vi ricordiamo che arrivare presto allunga il divertimento e conviene perche´ dalle 23.00 a mezzanotte c´e´ l´happy hour 2x1 sui drink!



Free entry