"Trash Night: Attila Vs Borgo Berga" al K2 Music Place di Vicenza

Sabato 22 aprile dalle 23 alle 4 il locale "K2 Music Place" di Vicenza in strada della Pelosa 183 presenta l'evento "Trash Night: Attila Vs Borgo Berga" per una serata benefit a favore di "Vicenza Si Solleva". In console suoneranno Operai della Trash, Frencio Dovie Crew e Otisday. "La peggiore musica di sempre mixata con le peggiori opere in calcestruzzo della nostra città" (da www.facebook.com/events/1144467969033446/). Ingresso con offerta libera con entrata riservata ai soci Arci. Costo tessera annuale: 5 euro.

Durante il giorno lo staff del K2 sarà alla Giornata dell'Orgoglio Antirazzista, Migrante e Meridionale a Pontida contro ogni forma di odio razziale. Per partecipare alla trasferta chiamare Marko al 346.857662, prenotando il posto in pulmann.

