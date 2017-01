"Total Black Party": sexy lap dance in pizzo nero al "Nuovo Blu"

Venerdì 20 e sabato 21 gennaio dalle 22 alle 4.30 il locale di lap dance "Il Nuovo Blu" di Tori di Quartesolo in via Savona 20 organizza l'evento "Total Black Party" con spettacoli e striptease di sexy girl vestite rigorosamente in pizzo nero. In emtrambe le serate ci sarà l'estrazione di 3 privè in omaggio oltre al "Promo Privè" (se fai 2 privè il terzo è gratis). Le ballerine si esibiranno nella lap dance con topless ogni 15 minuti nell'American Tour. Ogni settimana nuove ragazze da Ungheria, Repubbluca Ceca, Romania, Asia e Sud America. In consolle suoneranno i dj vocalist Francesco Giacomelli e Nicola M. Ingresso gratuito senza obbligo di consumazione entro le ore 1. Il costo per l'ingresso nel locale dopo le 1 sarà di 15 euro con consumazione. "Il Nuovo Blu" è sempre aperto dal mercoledì alla domenica dalle 22 alle 4.30 (chiuso solo il lunedì e il martedì). Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Per informazioni e prenotazioni tavoli o feste: 346.1323824.

