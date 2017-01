"Toka Bailando Reggaeton" al "Totem Gallery Club" di Vicenza

Mercoledì 11 gennaio dalle 21.30 alle 2 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 15 presenta l'evento "Toka Bailando Reggaeton", la one night più esclusiva del capoluogo berico con sound reggaeton, dembow e urban latin. Un mercoledì al mese il "Totem Club" si trasforma in una "noche de fuego" contornata da animazione e drink caraibici. Un modo per immergersi nel caldo di Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba e il Sud America attraverso i suoni e i ritmi più caldi del momento. In console suoneranno i dj Eddy El Fuerte e Ciso Jr. accompagnati dalla voce di Evan La Voz. Animazione by "Toka's Girls". Ingresso con consumazione obbligatoria minima a 5 euro. Special thanks: Yolo Hip Hop Party, NuClub, Hispanico Bar Latino, Boca Chica Club. Infoline per prenotazioni: 348.7733171 - 347.0536703 - 340.8193406.

ELENCO DISCOTECHE