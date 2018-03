TOKA Bailando Reggaeton al Totem Club di Vicenza

Il mercoledì notte rivelazione di Vicenza al Totem Club



Musica:

Reggaeton | Dembow | Urban Latin



La One Night Reggaeton di Vicenza

Un mercoledì al mese al Totem Club, si trasforma in una noche de fuego contornata da animazione e drink caraibici

Un modo per immergersi nel caldo di Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba e il Sud America attraverso i suoni e i ritmi più caldi del momento



Il Caliente suono selezionato da:

CONSOLE:

- DJ CISO JR.



SPECIAL THANKS TO:

YOLO Hip Hop Party, NuClub, Hispanico Bar Latino, Boca Chica Club



__________________________________

Prenotazioni :

☎ Infoline e reservation

348.7733171

347.0536703

340.8193406