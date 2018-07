Toka Bailando Reggaeton a Dueville

Domenica 29 luglio TOKA Bailando Reggaeton porterà il suono delle hit Reggaeton e latine, dalle 21.00 a l'1.00 al Parco Baden Powell di Dueville



La one night più esclusiva dell'estate con sound reggaeton, dembow e urban latin.

Una domenica sera dall'aperitivo che si trasforma in una "noche de fuego" contornata da tanta animazione.

Un modo per immergersi nel caldo di Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba e il Sud America attraverso i suoni e i ritmi più caldi del momento.



CONSOLE:



DJ CISO JR



ANIMAZIONE Crazy For Fun

Direttamente dalle serate più calienti di Milano, saranno pronti ad animare la serata assieme alle nostre Toka's Girls.

_______________



All'interno del parco ci saranno station bar, cocktail e cucina





_______________

Infoline:

348.7733171

347.0536703

340.8193406