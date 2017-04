Tiziano Tonelli Orchestra: la super domenica liscio al "Nordest"

Domenica 9 aprile dalle 13 alle 18 e dalle 20.30 alle 2.30 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà Tiziano Tonelli Orchestra nella Sala Live per una grande giornata di ballo liscio. Dopo la serata di mercoledì 8 febbraio il complesso capitanato dal cantante-fisarmonicista Tonelli torna nel vicentino con il suo repertorio molto vasto, che va dalla musica da ballo a quella d'ascolto con uno show a 360 gradi. A partire dalle 20.30 si potrà cenare con la speciale formula Pizza/Insalatona + Bibita + Caffè + Ingresso a soli 10 euro. Dopocena: ingresso unico a 6 euro uomo/donna con consumazione.

TIZIANO TONELLI ORCHESTRA: nata nel 2003 dalle esperienze con altre orchestre grazie all'idea dello stesso Tiziano Tonelli. Da questo connubio ha riscosso numerosi consensi e un numero sempre maggiore di richieste, sia da parte dei gestori delle sale da ballo, sia da parte di organizzatori di feste e sagre all'aperto, proponendosi al pubblico in modo coinvolgente. Tiziano Tonelli, una voce potente e melodica, è un fisarmonicista di grande talento e vincitore di numerosi concorsi, tra i quali il disco d'oro, ha raccolto intorno a sè musicisti di prim'ordine, creando una buona miscela. L’attuale formazione è composta da Tiziano Tonelli (voce - fisarmonica), Erica (voce), Luca (tastiere e voce), Emanuele (Batteria), Emilio (Chitarra - voce), Stefano (Basso).

(nella foto in alto il cantante e fisarmonicista Tiziano Tonelli)

