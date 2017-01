"The Rock Show": Mirkolino perfomer al "Totem Gallery Club" di Vicenza

Venerdì 20 gennaio dalle 23 alle 4 la discoteca "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta l'evento musicale "The Rock Show" per un party fashion ed esplosivo con le canzoni, che hanno la storia del rock. Sarà un viaggio musicale tra le note dei brani e degli artisti più amati di sempre con tutte le sfumature del rock dal punk alla scena pop fino al garage e all'electro rock, passando per i grandi classici fino al puro rock'n' roll. Si potranno ascoltare le hit migliori dei gruppi e cantanti simbolo di intere generazioni: AC/DC, Queen, Elvis Presley, Oasis, Rolling Stones, David Bowie, Led Zeppelin, Coldplay, U2, Deep Purple, Guns'n Roses, Depeche Mode, Beatles, Nirvana, Metallica, Lenny Kravitz, Sex Pistols, Beach Boys, Green Day, Bruce Springsteen, Vasco Rossi e molti altri ancora. Dresscode: rock style con anfibi, jeans strappati, t-shirt glitterate e giacche in pelle borchiate. Performer: Mirkolino showman & The Rock Girls. Line Up Dj: Whisker Pno - La Valigetta di Andy - The Rebel Brothers. Partner: Rebel Rock Party. Ingresso omaggio donna fino alle 24.30. Prezzi con consumazione: 10 euro ridotto uomo; 15 ero intero uomo; 10 euro intero donna dopo le 24.30. Tavoli: 20 euro a persona con entrata riservata senza code. Infoline per prenotazioni liste e tavoli: Mene 340.7397537 - Cico 347.6545359 - Vanz 392.776708.

