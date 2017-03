"The Rhythm Is Magic": il dj-producer Rudeejay al "Liv Cluv" di Bassano del Grappa

Sabato 11 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Liv Club" di Bassano del Grappa in contrà Gaggion Basso 11 ospiterà il noto dj-producer bolognese Rudeejay come special guest in console. L'artista emiliano è diventato molto conosciuto per la sua hit "The Rhythm Is Magic" con oltre un milioni di visualizzazioni su youtube oltre alla console da dj resident al "Papeete" di Milano Marittima (Forlì). A rotazione seguiranno i dj resident Edoardo Sartor e Pluswell. Costo: 13 euro entro le ore 1 - 15 euro dopo le ore 1. Tavoli: 25 euro a testa. Infoline per prenotazioni tavoli: 349.5012282. Servizio bus navette da Vicenza: 346.5746091.

Biografia di Rudeejay: dj producer, nato a Bologna il 30 marzo 1986 e specializzato nel genere dance. Tra i suoi principali traguardi personali l’apertura al concerto di Jovanotti a Firenze e dei Dj Set di Axwell /\ Ingrosso, Benny Benassi, Deorro, i remix per Bob Sinclar, Martin Solveig, Afrojack, le collaborazioni con Gabry Ponte, Vinai, DJs from Mars, il primato che lo ha visto come unica conferma in console per dieci anni consecutivi al Papeete di Milano Marittima, in un viaggio musicale che lo porta ovunque in Italia ma anche all'estero con esibizioni in Austria, Spagna, Svizzera, Croazia. Da deejay a produttore, col progetto di lancio ‘Omonimo’ per “Wanna B Like A Man” e “Two” seguiti dalla hit “The Rhythm Is Magic” che oltrepassa il milione di visualizzazioni complessive su YouTube, quindi soprattutto anticipatore di un futuro sempre più social, in cui Rudeejay si è dedicato a mash-up e bootleg, provocando immediatamente l’ennesimo boom d’interazioni, fino a sentirli passare durante il leggendario festival Tomorrowland.

