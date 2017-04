"The Queen of Porn": la pornodiva americana Jesse Jane al "Boys"

Sabato 29 aprile dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza in viale dell'Oreficeria 69 (zona industriale a 400 metri dalla fiera) ospiterà in esclusiva assoluta la pornostar americana Jesse Jane "The Queen of Porn" per la prima volta in Italia con uno striptease mozzafiato a contatto con il pubblico. Prima e dopo l'attrazione principale oltre 30 ballerine in topless a rotazione nell'American Tour oltre ai privè. Ingresso a 15 euro con consumazione. Il "Boys" è sempre aperto dal lunedì alla domenica escluso il martedì sempre dalle 23 alle 6. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Info per prenotazioni tavoli o feste: 0444.960737 - info@boysvicenza.com - 347.2102067.

JESSE JANE: Cindy Tayloy, in arte "Jesse Jane", nata a Fort Worth negli Stati Uniti d'America il 16 luglio 1980, è un'attrice pornografica. E' cresciuta in varie basi militari nel Midwest. Nei primi anni della sua vita ha frequentato una scuola di danza ed è stata in una squadra di cheerleader nella sua scuola superiore a Rose Hill nel Kansas. Si è diplomata al liceo di Moore in Oklahoma e prima di intraprendere la carriera pornografica ha lavorato nella catena di ristoranti Hooters come cameriera. Jane decise di entrare nel mondo del porno leggendo un articolo su Tera Patrick, dove l'attrice pornografica affermava che stava lavorando per una produzione cinematografica per adulti di nome Digital Playground. Incusiosita contattò la stessa produzione cinematografica e firmò subito un contratto. La sua prima scena fu con Jessica Drake nel film No Limits del 2003, a cui seguì nello stesso anno il film Beat the Devil. Sempre nel 2003, compare in un cameo nel film "Baywatch - Matrimonio alle Hawaii". Nel 2006 ha condotto due show di Playboy, Nightcalls e Naughty Amateur Home Videos, insieme a Kirsten Price ed è stata la ragazza copertina di un'edizione speciale della rivista Playboy. Nel gennaio 2011 è stata nominata da CNBC come una delle 12 stelle più popolari nel porno, notando i suoi ruoli in due popolari film per adulti della serie Pirates, e la sua nomina in AVN e le XBIZ Awards come performer dell'anno. Nel marzo dello stesso anno Jane lanciò la sua linea di tequila chiamata "Diosa" con agave blu argento tequila, mela, mango, mandorla e caffè al caramello. Jane appare in annunci per la Diosa, con il suo vero nome perché solo la Digital Playground possiede i diritti per il suo nome d'arte. Nel 2012 è stata inserita nella Hall of Fame della XRCO e inoltre conduce lo show d'apertura dei ventinovesimi AVN Awards insieme a Kayden Kross e Dave Navarro. Nel 2000 Jane ha dato alla luce un bambino. Nel 2007 ha dichiarato di essere sposata col collega Rick Patrick, ma nel marzo 2012 si è divorziata. Il 15 ottobre 2012 ha annunciato il suo fidanzamento con il suo personal trainer Michael Giovanni. Jane si è autodefinita bisessuale. E' una grande fan del football americano.

ELENCO LAP DANCE

Gallery