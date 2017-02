"The Masquerade Party" a Villa Palma di Mussolente

Venerdì' 24 febbraio dalle 21 alle 4 "Mannoia Eventi" presenta "The Masquerade Party" presso Villa Palma di Mussolente in via Chemin Palma 30 con cena e ballo in maschera per festeggiare il Carnevale in una location raffinata del '700 da vivere come una notte da protagonisti. La serata si aprirà alle 21 con l'aperitivo, la cena a buffet ed ottimi vini selezionati . Nel dopocena una grande live perfomance di artisti insieme a "Radio Vicenza" in diretta come partner dell'evento più elegante del territorio berico. Musica, spettacoli e divertimento, a cui si aggiungerà la premiazione per le tre maschere più belle durante il ballo, dove trionferà l'eccellenza con una giuria di attori nazionali come ospiti d'onore. Ingresso solo in lista. Infoline: "Mannoia Eventi" 0445.951324 - 347.2385774 - cinzia@mannoiaeventi.com.

