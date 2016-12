"The Last Friday Night": Pre-Capodanno al "Le Roi Club" di Bassano del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 30 dicembre dalle 24 alle 5 la discoteca "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 chiude il 2016 nel migliore dei modi con l'evento "The Last Friday Night" in collaborazione con "Power Staff". Main Room Line Up: Charlie Deejay e Gabri V. Queen Room Line Up: Dj MS (Official Nitro WIlson dj). Entro le ore 1.30 ingresso donna a 2 euro solo per le prime 50 fortunate. Entrata uomo a prezzo intero. Il party comincerà alle 24.30. Info & Reservation: 346.3583767.

ELENCO DISCOTECHE