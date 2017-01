"The Cubeguys": i talenti della twisted-rock house al "Feel Club"

Sabato 11 febbraio dalle 23 alle 4 la discoteca "Feel Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 22 ospiterà il duo musicale "The Cube Guys", i dj Roberto Intrallazzi e Luca Provera con la loro twisted-rock house. Dopo le residenze in console allo "Space" di Ibiza, al "Cielo" di New York ed allo "Space" di Miami, i talenti musicali arrivano a Vicenza con il loro progetto club, nato nel 2005 dalla collaborazione di due dei più importanti dj producer italiani: Roberto Intrallazzi e Luca Provera. I loro dj-set uniscono la creatività e l’esperienza tecnica da studio con l’improvvisazione dell‘esibizione live nei club. Le produzioni ed i remix firmati "Cube Guys" vantano apprezzamenti a livello internazionale e godono del supporto di nomi quali: Pete Tong, Erik Morillo, Fedde Le Grand, Roger Sanchez, Bob Sinclair, Chus & caballos. Da anni sono tra i pochi italiani guest nei party più importanti della Winter Music Conference di Miami, dove promuovono a livello planetario il loro sound made in Italy e vantano numerose tournee in Brasile, Canada, Asia, Australia. A partire dalle 21 sarà disponibile la cena con il menù pizzeria (23 uomo e 21 euro donna) o il menù ristorante (28 euro uomo e 26 euro donna). Dopocena: 14 euro uomo - 10 euro donna. Tavoli: 25 euro a persona. Per informazioni o prenotazioni: 349.4938449 - info@feelclub.it.

