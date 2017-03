"The Club Spring": l'unico lunedì notte del vicentino al "Mini Moment"

Lunedì 20 marzo dalle 22 alle 3 "The Club" presenta l'evento musicale "Spring" con una serata hip hop-reggaeton dedicata all'arrivo della primavera per l'unico lunedì notte del vicentino presso il locale "Mini Moment" di Torri di Quartesolo in via Savona 126. In console special guest dj Miki B e voice by Bruno Bella Vita. Ingresso con consumazione obbligatoria. Infoline per prenotazioni: Reuben 340.8268114.

ELENCO DISCOTECHE