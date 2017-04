"The Club: Spring Break": l'ultimo party stagionale al "Mini Moment"

Lunedì 24 aprile dalle 22 alle 3 "The Club" presenta l'evento musicale "Spring Break" per l'ultimo party stagionale con una serata hip hop-reggaeton nell'unico lunedì notte del vicentino presso il locale "Mini Moment" di Torri di Quartesolo in via Savona 126. Voice by Bruno Bella Vita. Ingresso gratuito con consumazione obbligatoria. Infoline per prenotazioni: Reuben 340.8268114.

ELENCO DISCO E FESTE

Gallery