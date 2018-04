The Big a Torri di Quartesolo - appuntamenti dal 26 al 29 aprile

Nuovi appuntamenti dal The Big di Torri di Quartesolo da giorno 26 a giorno 29 aprile 2018. Tutti gli eventi sono ad accesso libero.

Giovedì 26 si balla country con il corso di ballo di Shanna Lynn e la musica di dj Bina (Marco Bianucci).

Saranno proposti nuovi passi di ballo country. Corso di ballo con ingresso libero dalle ore 21.15.

Venerdì 27 sul palco gli Hot Mama che proporranno il rock dei Guns N' Roses e degli Aerosmith. Musica prima e dopo a cura del dj Marco Sarre. Inizio ore 23.

Sabato 28 torna The Big Billy Night dedicata al rockabilly di Arry and the Drifters anni '50 di Elvis Presley e Johnny Cash, Burnette e Gordon. Il nostro Elvis celebrerà i matrimoni. La parrucchiera realizzerà acconciature anno '50 a tema.

Musica prima e dopo a cura di Rita Pagano.

Domenica 29 dalle 17 alle 20 si balla latino americana con il Domingo Social In Vicenza: corso di ballo latinoamericano con Corinna Marchetto e dj D. Ingresso libero.

Alle 21 si canta con TreDi presenta Kanta Tu : karaoke con la band dal vivo. Il pubblico nel locale potrà scegliere la canzone che vuol cantare da un elenco fornito dai Tredi e cantare accompagnato dalla band.