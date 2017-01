"Teppa Bros: Lo Stato Sociale Dj Set" al presidio "No Dal Molin"

Mercoledì 18 gennaio dalle 21 è in programma la serata musicale dei "Teppa Bros: Lo Stato Sociale Dj Set" presso il presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese nell'ambito delle iniziative previste dal 12 al 26 gennaio. Il duo "Teppa Bros" sono Albi e Bebo, rispettivamente bassista e beat maker nonché autori e fondatori di quel progetto chiamato "Lo Stato Sociale". Cucina aperta e bar a prezzi popolari con tendone riscaldato. Ingresso ad offerta libera. Info: www.nodalmolin.it. Support by "Coordinamento Studentesco Vicenza".

