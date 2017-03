"Tekuno: Sushi & Drink". apericena nipponica all'Idem Music Bar di Vicenza

Sabato 25 marzo dalle 19 alle 24 il locale "Idem Music Bar" di Vicenza in via Salvatore Quasimodo 39/41 (zona Villaggio del Sole) presenta l'evento "Tekuno: Sushi & Drink" con l'apericena nipponica e il dopocena musicale. Dalle 20 alle 21 ci sarà la formula "Happy Hour" con il classico 2x1: ad ogni drink un piatto di sushi offerto a buffet fino ad esaurimento. Dalle 22 in console suonerà Badger Dj con sonorità tropical, house e deep. Listino prezzi: shot 1 euro - drink miscelati 5 euro - long drink 7 euro - caraffe spritz/birra 15 euro - caraffe miscelato 20 euro - caraffe long drink 25 euro. Ingresso libero. Infoline: 342.7521562.

