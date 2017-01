"Techno Story" all'H2O Drink & Food di Sandrigo

Sabato 21 gennaio dalle 22 alle 3 il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta l'evento musicale "Techno Story" per il tributo al decennio storico della musica techno dal 1990 al 2000. Special guest: Richard Markz e Massi Joice. A partire dalle 19 si potrà cenare nella zona ristorante con menù alla carta, panini, bruschette e i piatti del giorno a cura dello chef Tony. Ampio parcheggio sorvegliato. Possibilità di tavoli nel dopocena. Ingresso libero. Infoline: 0444.658098 - Andrea 347.1019199.

