"Techno Remember": Fabio MC e Roberto Francesconi al "Totem Gallery"

Sabato 4 marzo dalle 23 alle 5 il locale "Totem Gallery Club" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 presenta per la prima volta "Techno Remember" con le migliori hit degli anni 1990-2000. Special guest il dj Fabio MC e il vocalist Roberto Francesconi. Verranno mixati i dischi, che hanno fatto la storia della musica techno per una notte ricca di ricordi ed emozioni. "Plus dj" in console: Mauro Picco Dj - Stephan Krus - Marlyn. Voice by Joyce Mc. Prezzi con consumazione: 10 euro ridotto in lista entro le ore 1 - 15 euro intero. Infoline per prenotazioni liste e tavoli: 339.4155624.

