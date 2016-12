"Sweet Christmas Weekend" con la sexy star Giglian Foster al "Boys"

Venerdì 23 e sabato 24 dicembre dalle 23 alle 6 il locale di lap dance "Boys" di Vicenza in viale dell'Oreficeria 68 (uscita Vicenza Ovest - zona industriale a 200 metri dalla fiera) presenta l'evento "Sweet Christmas Weekend" con la sexy star Giglian Foster per uno striptease mozzafiato a contatto con il publlico. Giulia Tolone, meglio conosciuta con il nome d’arte di Giglian Foster, è famosa per i suoi spettacoli notturni di lap dance nei locali e night club in tutta Italia oltre alle sue apparizioni televisive nei canali la 9, la 8, Canale Italia, sky 876. Con le sue trasmissioni sexy si è fatta spazio tra le altre artiste prendendo il soprannome di "Regina della Notte". E' molto amata per la sua sensualità, che esprime con naturalezza senza nessuna volgarità. Nel 2007 partecipò a Miss Italia dopo essersi aggiudicata la fascia provinciale, ma viene eliminata dall’organizzazione a causa del suo lavoro di sexy star. I giornali ne parlano e Giglian diventa sempre più popolare. Nel 2009 esce il suo primo calendario. Oltre ai suoi spettacoli e trasmissioni televisive erotiche Giglian è venuta più volte alla ribalta negli ultimi anni per avere abbracciato la causa “pro stamina” con le sue “incursioni” semi nuda in manifestazioni varie e comizi politici, nonché per il suo litigio con la trasmissione di Italia Uno "Lucignolo", che a suo parere l'aveva descritta come pornostar. In un locale addobbato a festa per Natale prima e dopo lo show principale ci saranno spettacoli di lap dance con topless ogni 15 minuti nell'American Tour oltre ai privè. Ingresso a 15 euro con consumazione. Il "Boys" è sempre aperto dal lunedì alla domenica escluso il martedì sempre dalle 23 alle 6. Ampia disponibilità per feste di compleanno e addii al celibato. Info per prenotazioni tavoli o feste: 0444.960737 - info@boysvicenza.com - 347.2102067.

