"Superbar Goes to Gilda": la serata più alcolica del vicentino al "Gilda Music Hall"

Venerdì 24 marzo dalle 23 alle 4 la discoteca "Gilda Music Hall" di Vicenza in via del Commercio 24 presenta l'evento "Superbar Goes to Gilda" per la serata più alcolica del vicentino. Dopo i grandi successi di luglio e settembre 2016 "Blues Cafè", "Otto e Mezzo", "Bar Italia" e "L'Autostop" si riuniscono per un altra grande one night con drink a 5 euro per tutta la notte. In Main Room suoneranno i dj Luciano Gaggia, Manuel Dee, Gredy e Andrea DP. Evento vietato ai minori di 21 anni. Entro le ore 24.30 una consumazione in omaggio per tutti i partecipanti. A partire dalle 20 si potrà cenare con il menù pizzeria o ristorante. Prevendita: 10 euro. Prezzi in serata con consumazione: 15 euro uomo/donna. Per informazioni e prenotazioni: 0444.348128. Prevendite e informazioni servizio navetta: L'Autostop - Andrea 339.7067253; Otto e Mezzo - Cibi 3939210607; Bar Italia - Lele 339.6273042; Blues Cafè - Rudy 340.0576196.

