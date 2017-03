Super Stripman Show: il giovedì "Pink" al "Mada Cafè" di Isola Vicentina

Giovedì 9 marzo a partire dalle 21.30 il locale "Mada Cafè" di Isola Vicentina in via Europa 45 presenta una serata speciale per la Festa della Donna posticipata di un giorno con lo stripman show di Andrea nell'ambito della situazione "Pink: Girls Just Want To Have Fun". Sarà offerto uno shot ad ogni donna presente. In consolle suonerà Deejay Lenny insieme al vocalist Mc Reuben. Ingresso gratuito. Infoline per prenotazioni: 334.9981859.

