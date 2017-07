"Super Star 90": serata revival a "Villa Bonin" di Vicenza

Mercoledì 12 luglio dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Villa Bonin Club & Restaurant" di Vicenza presenta l'evento musicale "Super Star 90" per la one night dedicata alle migliori hit commerciali del mitico decennio 1990-2000. In consolle girerà i dischi il dj Roberto Visonà. Dinner Live by Francesco Capodacqua.

Dalle ore 21 si potrà cenare nell'esclusiva location per il "Dinner Glamour" con i menù ristorante, pizzeria e piatto unico (compresa l'entrata nel locale da ballo). Nel dopocena ingresso omaggio donna fino alle ore 24.30. Entrata uomo a 10 euro e a 7 euro donna solo dopo le ore 24.30. Infoline per prenotazioni: 393.0123393 - info@villabonin.it - www.villabonin.it.

