"Super Rock Party" al "Vinile Club" di Rosà

Venerdì 28 aprile dalle 24 alle 4.30 il "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta l'evento "Super Rock Party" con una serata dedicata al grande rock con Carlo Cazale Dj in console from "Shindy Club". Verranno rivissuti tutte le epoche rock dal passato all'attualità, attraversando sonorità garage e psychedelia. In pre-serata il concerto live della leggenda del rock australiano Deniz Tek & "The Godoy Twins" insieme a Keith Streng dei "The Fleshtones" con il suo nuovo album "Mean Old Twister": opening act by "The Dark Passengers" e "I Gilet". Ingresso unico a 10 euro. Servizio clienti per prenotazioni: dalle 10 alle 19 tutti i giorni 347.1601429.

ELENCO DISCO E FESTE