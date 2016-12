"Super Pomeridiana": tango natalizio all'Hangar 383 di Bassano del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DEL NATALE 2016 A VICENZA E PROVINCIA

Lunedì 26 dicembre dalle 16 alle 24 la milonga "Hangar 383" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 5 organizza l'evento "Super Pomeridana" per una giornata speciale di "tango natalizio" da vivere intensamente nella festa di Santo Stefano. In consolle suonerà il tj Nico Portioli. Oltre al ballo verrà preparato un piatto caldo per stare in compagnia senza nessun sovrapprezzo. A seguire super lotteria di Natale con ricchi premi, tra cui uno slittino in legno. Infoline per prenotazioni tavoli/sedie: solo sms 333.9513177. Ingresso riservato ai soci Arci/Aics/Acsi/Faitango.

ELENCO DISCOTECHE