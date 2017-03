"Sundays Spring Color": la domenica esplosiva alla "Casa dei Gelsi"

Domenica 19 marzo dalle 19 alle 1 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento musicale "Sundays Spring Color" per festeggiare l'arrivo della primavera con un party esplosivo in collaborazione con "Push". In console suoneranno i dj resident: Edoardo Sartor - Key - Kabubs. A partire dalle 19 ingresso gratuito e buffet offerto. Dopo le 20.30 ingresso con consumazione obbligatoria: 6 euro donna e 8 euro uomo. È gradita la prenotazione del tavolo. Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282 - 340.3382645.

