"Sundays Official Preparty" al "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza

Venerdì 20 gennaio dalle 20 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 (zona San Felice Cattane) presenta l'evento musicale "Sundays Official Preparty" in attesa della grande serata "Sundays Get Over!" alla Casa dei Gelsi di Cusinati di Rosà (domenica 22 gennaio). In console suoneranno i dj Edoardo Sartor e Edoardo Cavinato. Ingresso libero.

