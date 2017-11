"Sundays My House": l'apericena musicale più chic a La Casa dei Gelsi

GUIDA FESTE WEEKEND IN DISCOTECA A VICENZA E PROVINCIA

Domenica 19 novembre dalle 19 alle 1 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà diventa Sundays My House per lo storico aperitivo domenicale, che tornerà una volta la mese. Buffet gratuito fino alle 20.30. Season djs: Edoardo Sartor - Andrea Bozzi - Joe Spino - Mark - Key Cavinato.

Formula "My House For": l'uomo, se accompagnato dalla sua lei, in omaggio un chupito per entrambi. È gradita la prenotazione del tavolo. Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282 - 340.3382645. Evento in collaborazione con Push. Aggiornamenti: www.lacasadeigelsi.it.

Ingresso omaggio fino alle 20.30. Entrata a 8 euro unisex dopo le 20.30

ELENCO DISCO E FESTE