"Sundays": l'ex-tronista e dj Andrea Damante alla "Casa dei Gelsi"

Domenica 19 febbraio dalle 19 alle 1 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosàin via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento "Sundays" con lo special guest dj Andrea Damante, ex tronista di “Uomini e Donne” sulle reti Mediaset e protagonista del “Grande Fratello Vip”. Damante è nato il 9 marzo 1990 in Sicilia, ma vive a Verona. Partecipa come tronista a "Uomini e Donne" per divertirsi e trovare la ragazza giusta per lui, fidanzandosi con Giulia De Lellis. Nel 2014 Andrea ha partecipato anche a “Temptation Island” come tentatore. Andrea Damante approda inoltre al “Grande Fratello Vip”, che ha visto aumentare la sua popolarità, diventando molto richiesto nei locali notturni e discoteche italiane da quando è uscito dalla casa più famosa d’Italia. In console suoneranno anche Edoardo Sartor, Key e Mark. Fino alle 20.30 ingresso gratuito e buffet offerto. Dopo le 20.30 prima consumazione obbligatoria per tutti a 8 euro. È gradita la prenotazione del tavolo. L'ingresso è riservato ad un pubblico adulto. L'evento è in collaborazione con "Push". Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282 - 340.3382645.

