"Sundays: Get Over!": la domenica sera più fashion alla "Casa dei Gelsi"

Domenica 22 gennaio dalle 19 alle 1 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 presenta l'evento musicale "Sundays: Get Over!" con il primo evento domenicale del 2017 in collaborazione con "Push". In console suoneranno i dj resident: Edoardo Sartor - Loin & Tombolato - Key. A partire dalle 19 ingresso gratuito e buffet offerto. Dopo le 20.30 ingresso con consumazione obbligatoria: 6 euro donna e 8 euro uomo. È gradita la prenotazione del tavolo. Infoline & prenotazioni tavoli: 349.5012282 - 340.3382645.

ELENCO DISCOTECHE