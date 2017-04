Sunday Hip Hop: Dj Zax & Vise Mc from Yolo a "Il Clubbino" di Thiene

Domenica 9 aprile dalle 20 alle 1 il locale "Il Clubbino" di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 presso l'ex discoteca X-SO Official (ingresso dalla Birreria Doppio Malto) presenta l'evento musicale "Sunday Hip Hop" con gli special guest Dj Zax & Vise Mc from Yolo per il dopocena più elegante della provincia berica. A partire dalle 18 fino alle 20 scatterà la situazione "Apericena Sunday Night" con "American Bar", free buffet di benvenuto by "Pollo Loco Thiene" e "Premium Cocktail Bar". Live Barber Shop by "Salone Fashion" di Marano Vicentino e "Fashion Corner" by "Shana Shop" di Thiene. Dalle 20 alle 1 grande live show musicale in console. Ingresso gratuito. Infoline: Cico 347.6545359 - Ale 340.98459 - Ricky 333.4195777 - Massi 338.9637207 - Giovanni 340.7223783.

