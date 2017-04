"Sunday Easter Party": la Pasqua hip hp & reggaeton al "NuClub" di Vicenza

Domenica 16 aprile dalle 23 alle 4 il locale "NuClub" di Vicenza in via Zamenhof 427 (zona Stanga) presenta l'evento "Sunday Easter Party" con l'evento di Pasqua hip hop & reggaeton più esclusiva del capoluogo berico. Special Guest Dj Miguel Selekta from Black Magic Shake. In consolle suonerà Dj Zax. Vocalist: Mc Big Mike. Ingresso omaggio entro le ore 24. Entrata a pagamento dopo le ore 24. Infoline per prenotazioni tavoli: 340.8193406 Zax.

