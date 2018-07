Summer Splash - Pool Party alle Piscine di Schio

Giovedì 2 Agosto 2018 alle Piscine Schio: Summer Splash - Pool Party, Un' estate pazzesca!

Un giovedì per spezzare la settimana con un tuffo nella movida vicentina, amici, musica, drink e voglia di festa e relax con i piedi a mollo!



Si potrà infatti fare il bagno fino alle ore 21.00





_______________________________________

In consolle:



Guest Djs:



LRT aka Alberto Perazzo



Gianmaria Veronese DJ



_______________________________________

Ogni Giovedì Dalle 19.00 alle 23.45:





Pool Party

Dj Set

Cocktails

Snack & Pizza



_______________________________________

E dalle 00.00 alle 01.30:



La festa continua al Change Bar (Official partner Summer Splash Summer 2018) in via Campagnola 19/C a Schio.





_____________________

Prezzo di Ingresso: 6€.



1 consumazione in omaggio (Spritz,Birra,Bibita) sempre compresa nell'ingresso.



Per tutta la serata prezzi da bar su tutta la linea drink.



è obbligatorio accedere al party muniti di ciabatte o infradito.

In caso non si fosse muniti di questi è possibile acquistarli all'ingresso.



________________________

INFO LINE:



Cico: +39 347 6545359

Ricky: + 39 333 4195777

Massi: +39 338.9637207

Giovanni: +39 3407223783



_________________________

LOCATION:



Piscine di Schio

Via dello sport, 6

Schio (VI)