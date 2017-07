Summer Splash Pool Party: "90 Time" alle Piscine di Schio

Giovedì 13 luglio dalle 18 alle 23.30 il "Summer Splash - Pool Party" presenta l'evento "90 Time" by 90 Wonderland alle Piscine Schio in viale dello Sport 6. Dalle 18 alle 20 free buffet by "Pollo Loco Thiene" con musica, cocktail e snack. Dalle 21 verranno selezionate le migliori hit degli anni '90 per ballare e cantare a bordo vasca con lo staff e l'animazione dello staff di 90 Wonderland. Ingresso unico a 5 euro con una consumazione (spritz, bibita o birra) in omaggio per entra entra le ore 21. Per tutta la serata prezzi da bar su tutta la linea drink. Sarà obbligatorio accedere al party muniti di ciabatte o infradito (è possibile acquistarli all'ingresso). Infoline: Cico 347.6545359 - Ricky 333. 4195777 - Massi 338.9637207 - Giovanni 340.7223783.

ELENCO DISCO E FESTE