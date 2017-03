"Suavemente": reggaeton & electro latino di tendenza al "Casamia Easy Club"

Dopo i successi di febbraio e marzo, torna in grande stile l'evento "Suavemente" sabato 1 aprile dalle 22.30 alle 4 presso la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 17 per la one night mensile di reggaeton & electro latino di tendenza nel capoluogo berico. Special Guest Dj Francesco Andreoli. Dj resident: Sisma e Davidemme. Ingresso omaggio donna fino a mezzanotte. Prezzi con drink incluso: 10 euro donna - 14 euro uomo. Partner Ufficiali Casamia Easy Club: Pinocchio Musicafè - Zushi Vicenza - Ovosodo Vicenza - Al Paradiso da Tranquilli - PUFF. Infoline per prenotazioni: 347.9979802 - info@casamiaeasyclub.it.

