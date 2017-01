"Suavemente": reggaeton e electro latino di tendenza al "Casamia Easy Club"

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Giovedì 5 gennaio 2017 dalle 23 alle 4.30 la discoteca "Casamia Easy Club" di Vicenza in via del Commercio 15 presenta l'evento musicale "Suavemente" per il nuovo format reggaeton e electro latino di tendenza nel locale più esclusivo del capoluogo berico. Special Guest Dj Francesco Andreoli. Resident dj Sisma e Davidemme in console. Prezzi con consumazione: 15 euro uomo e 12 euro donna. Infoline per prenotazioni: 342.8014166 - info@casamiaeasyclub.it.

