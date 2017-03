"Suavemente Pre-Party" al "Pinocchio Musicafè" di Vicenza

Sabato 25 marzo dalle 22 alle 2 il locale "Pinocchio Musicfè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore (zona San Felice Cattane) organizza "Suavemente Pre Party" in attesa del grande evento reggaeton e electro latino di tendenza "Suavemente" alla discoteca "Casamia Easy Club" (sabato 1 aprile). In console suonerà Sama Dj. Ingresso libero. Infoline: 349.6862906.

ELENCO DISCO E FESTE