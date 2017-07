"Suavemente": la one night reggaeton & electro latino a "La Casa dei Gelsi"

Giovedì 13 luglio dalle 22.30 alle 3 la discoteca "La Casa dei Gelsi" a Cusinati di Rosà ospiterà l'evento musicale itinerante "Suavemente: Reggaeton & Electro Latino" per il suo appuntamento mensile con il giovedì notte più ballato del bassanese. In consolle suoneranno i dj

Francesco Andreoli e Edoardo Sartor. Ingresso gratuito senza obbligo di consumazione entro le 23.30. Entrata a 10 euro uomo e 8 euro donna dopo le 23.30. Tavoli a partitre da 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni tavoli: 349.5012282 - www.lacasadeigelsi.it.

