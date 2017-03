"Suavemente": la movida reggaeton & electro latino alla "Casa dei Gelsi"

Lunedì 24 aprile dalle 23 alle 4 arriva per la prima volta alla discoteca "La Casa dei Gelsi" di Cusinati di Rosà in via Cavalieri di Vittorio Veneto 95 l'evento musicale "Suavemente" per la movida itinerante di reggaeton & electro latino di tendenza nella provincia berica. Special Guest dj: Francesco Andreoli. Regular dj: Sisma. Special guest voice: Ary Fashion. Prezzi: ridotto 11 euro entro le 24.30 - intero 14 euro dopo le 24.30. Tavoli a partitre da 20 euro a persona. Infoline per prenotazioni: 349.5012282.

ELENCO DISCO E FESTE