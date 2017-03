"Story Official Pre Party": Mike More dj set al "Pinocchio Musicafè"

Venerdì 31 marzo dalle 22 alle 2 il locale "Pinocchio Musicafè 2.0" di Vicenza in via Divisione Folgore 5 (zona San Felice Cattane) presenta l'evento "Story Official Pre Party" con i migliori successi di musica dance commerciale-house-revival insieme allo staff della discoteca "Story" di Santa Giustina in Colle (PD). In console selezioni di Mike More. Programma della settimana al Pinocchio: ogni mercoledì la serata hip hop "Obsesion", ogni giovedì l'aperitivo happy hour "Speak English", ogni domenica l'apericena "Kitchen Extra Long". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 335.1250689.

