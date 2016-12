"Stefano e I Nevada" al Nordest: dal liscio al revival anni '60-'70-'80-'90

Mercoledì 28 dicembre dalle 20.30 alle 2 la discoteca "Nordest" di Caldogno in via Pomaroli 67 ospiterà l'orchestra "Stefano e I Nevada" nella Sala Live per una serata dal ballo liscio alla musica revival anni '60-'70-'80-'90. Il gruppo, nato nel 1989 a Mira nel veneziano tra Padova e Venezia, propone un vasto repertorio musicale nazionale e internazionale con la possibilità di noleggiare anche il service di audio luci. Stefano, il fondatore del complesso, continua la tradizione familiare con la passione per la musica dopo il nonno trombettista e il padre ballerino di prestigio. Ingresso a 9 euro per l'uomo e omaggio donna. Infoline per prenotazioni tavoli: 347.6545359 info@discotecanordest.com.

