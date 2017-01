"Spriztando": l'aperitivo bestiale all'H2O di Sandrigo

PONTE DELL'EPIFANIA: GLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

In occasione dell'Epiphany Long Weekend, domenica 8 gennaio il locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39 presenta l'evento "Spritzando" per l'aperitivo bestiale con una fantastica promozione. Dalle 18 alle 21 sono previsti spritz a 1.50 euro, caraffe spritz a 12 euro e bottiglie di prosecco a 12 euro con un ricco buffet gratuito. In console suonerà Mr. Arkin dj. In diretta sullo maxi schermo anche le partite di calcio della serie A. Inoltre si potrà cenare nell'area ristorante il nuovo menù invernale con i piatti del giorno, le bruschette, i panini e le specialità "piadipizze". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.658098 - 347.1019199.

