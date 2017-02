"Spritzando": l'apericena originale con le piadipizze all'H2O di Sandrigo

Domenica 19 febbraio alle 18 continua a grande richiesta l'apericena "Spritzando" al locale "H2O Drink & Food" di Sandrigo in via del Capitello 39. Grande promozione scacciacrisi dalle 18 alle 21: spritz a 1.50 euro, caraffe spritz a 12 euro e bottiglie prosecco a 12 euro oltre al buffet gratuito insieme all'accompagamento musicale di Mr Arkin dj. Maxi schermo con le partite di calcio della serie A. Possibilità di cenare nella zona ristorante con il nuovo menù invernale, i piatti del giorno, le bruschette, i panini e le caratteristiche "piadipizze". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni cena o tavoli: 0444.658098 - 347.1019199.

