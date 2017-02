"Spring Break Invasion": in viaggio per la movida croata con "Vg Mania Vicenza"

Dopo il successo della scorsa edizione, torna l'appuntamento con "Spring Break Invasion 2017", il viaggio per la grande festa internazionale dal 22 al 25 aprile a Umago in Croazia con 4 mila ragazzi da tutta Europa per 72 ore di musica no stop. Lo "Spring Break" è un party ininterrotto, dove si può stare insieme nello stesso villaggio con 4 giorni di grande divertimento con numerosi dj, animazione, live band, feste in spiaggia, aperitivi, serate tematiche, boat party e tanto altro ancora. Il viaggio nella movida croata è organizzato da Vg Mania Vicenza con autobus dal capoluogo berico e da Verona. Le prime 100 ragazze iscritte avranno il biglietto gratuito. Fino al 15 febbraio ci sarà anche il 50% di sconto sempre per le donne. "Promozione Spring Break": un posto omaggio ogni 10 amici prenotati. Costo: 119 euro. La quota di iscrizione include: 3 pernottamenti nella sistemazione scelta; assicurazione infortuni; accompagnatori, guide e assistenza in loco; 3 serate con spettacoli, animazione a tema e top dj; 3 after beach. Infoline per prenotazioni: 340.0943078. Video "Spring Break": www.facebook.com/springbreak.it/videos/vb.378484515549/10154633153115550/?type=3&theater

ELENCO TURISMO